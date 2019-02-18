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9:44, 18 февраля 2019 247
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Рязань вошла в первую тридцатку рейтинга городов по качеству жизни 1

Рязань вошла в первую тридцатку рейтинга городов по качеству жизни

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских городов по качеству жизни. Их оценивали по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

В 2018 году Рязань оказалась на 26 строчке из 85, набрав 49,9 баллов из ста. За год регион опустился на одну позицию, пропустив вперед Башкортостан (50,2 балла) и Новосибирскую область (51,2 балла).

Лидерами рейтинга, как и в последние несколько лет, стали Москва (77,3 балла), Санкт-Петербург (75,7 балла) и Московская область (72,5 балла).

В числе аутсайдеров списка также изменений не произошло. Последние три позиции заняли Забайкальский край (27,2 балла), Карачаево-Черкесия (25,3 балла) и Тыва (16,1 балла).


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