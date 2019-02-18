Рязань вошла в первую тридцатку рейтинга городов по качеству жизни

Эксперты РИА Новости составили
В 2018 году Рязань оказалась на 26 строчке из 85, набрав 49,9 баллов из ста. За год регион опустился на одну позицию, пропустив вперед Башкортостан (50,2 балла) и Новосибирскую область (51,2 балла).
Лидерами рейтинга, как и в последние несколько лет, стали Москва (77,3 балла), Санкт-Петербург (75,7 балла) и Московская область (72,5 балла).
В числе аутсайдеров списка также изменений не произошло. Последние три позиции заняли Забайкальский край (27,2 балла), Карачаево-Черкесия (25,3 балла) и Тыва (16,1 балла).