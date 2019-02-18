Рокотянская и Карабасов начали год в топ-20 медиарейтинга глав ЦФО

По итогам января Юлия Рокотянская и Сергей Карабасов попали в топ-20 медиарейтинга руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».
И.о. мэра Рязани занял 13 место из 32, а глава города расположилась на семь строчек ниже — 20.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 49 тысяч СМИ.
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