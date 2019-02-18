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11:39, 18 февраля 2019 508
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Пони из касимовского музея выбрали кличку

Пони из касимовского музея выбрали кличку

Фото: Издательство «Пресса»

Пони из Желанновского краеведческого музея выбрали кличку. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Животное к 65-летию музея подарил житель села Ялтунова. Варианты кличек предложили почти 30 человек.

«Какие имена только ни предлагали: Бонечка, Василиса, Грушка, Даренка, Желанночка, Звездочка, Клаша, Мотя, Сонька, Цыганка, Чернавка, Черничка и много-много других. Выбрать было нелегко», — пояснила директор музея Анна Антоновская.

В итоге пони шотландской породы назвали Ночкой: эту кличку предложили три человека.

«Ночка ждет вас к себе в гости! — пригласила в музей Антоновская. — Приезжайте и привозите с собой угощения — морковку, капусту, хлеб. Ну, и конечно, не забудьте про верблюда Ваську и ослицу Машку».


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