Минфин допустил введение минимальных цен на некрепкий алкоголь

Замминистра финансов Илья Трунин допустил, что в России могут ввести минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь. Этот вопрос ведомство изучает вместе с Минздравом, передает
По словам Трунина, пока нет никаких конкретных решений.
«Нам Минздрав говорит, что нужно ограничивать доступность алкогольной продукции, с одной стороны. С другой стороны, мы взяли на себя обязательство не повышать акцизы в течение какого-то времени, чтобы стабилизировать рынок», — сказал он.
При этом, замминистра финансов отметил, что алкоголь не должен продаваться дешево и быть доступным всем.
С 1 января минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, бренди — 307 рублей, коньяк — 388 рублей. Минимальная розничная цена на игристые вина составляет 164 рубля за бутылку 0,75 литра.