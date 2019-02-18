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8:42, 18 февраля 2019 455
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Между нами падает лед. Обзор главных новостей выходных, 16-17 февраля

Между нами падает лед. Обзор главных новостей выходных, 16-17 февраля

Завершились очередные зимние выходные. Давайте вспомним, что произошло 16 и 17 февраля.

В субботу на Первомайском проспекте на мужчину упал лед. Рядом с другим зданием скатившаяся глыба повредила вывеску. Ее почистят.

В общежитии на окраине Рязани обвалился потолок, а на улице Циолковского — часть отделки дома.

Кроме того, в воскресенье, 17 февраля, в Касимове обрушилась крыша жилого дома. МЧС рассказали о произошедшем.

Не обошлось без аварий. В Касимовском районе столкнулись легковушка и фура. Полиция рассказала подробности аварии.

В Шлаковом сбили женщину. В минздраве уточнили ее состояние.

В Песочне мусоровоз врезался в припаркованную «пятнадцатую».

Юрий Быков признал провал нового фильма «Завод» в прокате. По словам режиссера, «зритель, в которого метила картина, просто не пошел ее смотреть». По Первому каналу показали гала-концерт международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2019», который прошел с 12 по 24 января в Сочи. Рязань на сцене представила команда десантного училища «Умные люди».

Стало известно, что Любимов откроет сайт для общения с рязанцами.

Кораблинца оштрафовали за ролик с террористами во «ВКонтакте».


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