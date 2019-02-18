Гендиректор рязанской организации обманул налоговую почти на 120 миллионов

В отношении генерального директора рязанской организации, работающей в области производства автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств, возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщила
По данным следствия, гендиректор с 2012 по 2014 годы оформил с взаимозависимыми и подконтрольными организациями фиктивные сделки по поставке товаров и покупке сырья.
В налоговые декларации он включил ложные сведения о налоговых вычетах по сделкам.
В результате возглавляемое подозреваемым общество не уплатило НДС и налог на прибыль в более 118 миллионов рублей.
Дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следователи собирают материалы для доказательства вины руководителя организации.
Расследование продолжается.