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16:46, 18 февраля 2019 449
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Гендиректор рязанской организации обманул налоговую почти на 120 миллионов

Гендиректор рязанской организации обманул налоговую почти на 120 миллионов

В отношении генерального директора рязанской организации, работающей в области производства автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств, возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, гендиректор с 2012 по 2014 годы оформил с взаимозависимыми и подконтрольными организациями фиктивные сделки по поставке товаров и покупке сырья.

В налоговые декларации он включил ложные сведения о налоговых вычетах по сделкам.

В результате возглавляемое подозреваемым общество не уплатило НДС и налог на прибыль в более 118 миллионов рублей.

Дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следователи собирают материалы для доказательства вины руководителя организации.

Расследование продолжается.


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