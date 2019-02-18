Депутаты предложили смягчить новые правила благоустройства Рязани

В понедельник, 18 февраля, на комитете городской думы обсудили правила благоустройства Рязани.
В новой редакции документа изменена структура, положения, а также уточнены два пункта: появился раздел об участии собственников в содержании территории и раздел об определении границ прилегающей территории, рассказал начальник управления благоустройства Рязани Вячеслав Несин.
Депутат Елена Волкова предложила смягчить правила, уменьшив границы прилегающей территории с 20 до 15 метров для многоквартирных домов, а также с 30 до 20 метров для предпринимателей.
Кроме того, Волкова рекомендовала прописать аналогичные границы для школ, детсадов и больниц, а также уточнить перечень работ по благоустройству для частных домов, предпринимателей и управляющих компаний.
Также к документу возникли вопросы у правового управления. В частности, на перевозчиков планировали возложить обязанности по уборке конечных остановок и по установке стационарных туалетов. По словам юристов, пункт выходит за рамки полномочий, поэтому его рекомендовали переработать или исключить.
Новые правила получили представление от прокуратуры. Ведомство предложило исключить пункт, согласно которому число неработающих фонарей в городе не должно превышать 10%.
Принятие документа отложили и отправили на доработку.
Напомним, ранее новые правила благоустройства