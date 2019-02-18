В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд

С 11 по 17 февраля в Рязанской области зафиксировали приток теплых воздушных масс, благодаря чему были достигнуты абсолютные максимумы температуры воздуха для этих дней. Об этом сообщил
В воскресенье, 17 февраля, температура поднялась для рекордных +5 градусов. Предыдущий максимум в этот день наблюдался в 1970 году и составил +1,8 градуса.
На территории области за последние дни температура была на 11 градусов выше нормы.
Как отметили в сообщении, за последние дни порывы ветра усиливались до 20 метров в секунду.
В понедельник, 18 февраля, высота снежного покрова составила 29-50 сантиметров, что выше нормы.
Специалисты отметили, что в ближайшие дни в регионе сохранится ветреная погода, а температура будет меняться от небольшого «плюса» до ощутимого «минуса», на дорогах и тротуарах ожидается сильная гололедица.