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15:50, 18 февраля 2019 231
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В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд

В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд

С 11 по 17 февраля в Рязанской области зафиксировали приток теплых воздушных масс, благодаря чему были достигнуты абсолютные максимумы температуры воздуха для этих дней. Об этом сообщил сайт Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 17 февраля, температура поднялась для рекордных +5 градусов. Предыдущий максимум в этот день наблюдался в 1970 году и составил +1,8 градуса.

На территории области за последние дни температура была на 11 градусов выше нормы.

Как отметили в сообщении, за последние дни порывы ветра усиливались до 20 метров в секунду.

В понедельник, 18 февраля, высота снежного покрова составила 29-50 сантиметров, что выше нормы.

Специалисты отметили, что в ближайшие дни в регионе сохранится ветреная погода, а температура будет меняться от небольшого «плюса» до ощутимого «минуса», на дорогах и тротуарах ожидается сильная гололедица.


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