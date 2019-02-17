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15:33, 17 февраля 2019 433
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В Солсбери неизвестный повесил флаг России на собор Девы Марии

В Солсбери неизвестный повесил флаг России на собор Девы Марии

В ночь на воскресенье, 17 февраля, в британском Солсбери неизвестный повесил флаг России на собор Девы Марии. Предположительно, он забрался по строительным лесам, передает РИА Новости.

Депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен уточнил в Twitter, что флаг уже сняли. Он назвал произошедшее «глупой выходкой, высмеивающей серьезные события, произошедшие в Солсбери в прошлом году».

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери отравили осужденного в России за измену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. В России обвинения отрицают.

Фото Spire FM


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