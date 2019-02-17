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9:08, 17 февраля 2019 286
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В Рязанской области осудили мужчину, ударившего собутыльника ножом

В Рязанской области осудили мужчину, ударившего собутыльника ножом

В Рязанской области осудили 36-летнего жителя Александро-Невского района, который ударил собутыльника ножом. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина со своим знакомым распивали спиртное дома. Между ними произошла совместная ссора, после которой подсудимый взял в руку кухонный нож и ударил приятеля в поясницу, причинив легкий вред здоровью.

В суде мужчина признал себя виновным и чистосердечно рассказал о совершенном преступлении.

При назначении наказания учтено, что подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет заболевание, совершил преступление в состоянии опьянения, которое повлияло на его поведение.

Рязанца осудили по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему назначили 180 часов к обязательных работ.


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