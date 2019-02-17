Выступление рязанской команды КВН показали по Первому каналу. Видео

В субботу, 16 февраля, по Первому каналу показали гала-концерт международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2019», который прошел с 12 по 24 января в Сочи. Рязань на сцене представила команда десантного училища «Умные люди».
Трое судей проголосовали за то, чтобы «десантники» прошли в Высшую лигу.
«Ну я хочу, чтобы ребята пошли в Высшую лигу, а то скажут: вон, англичан взяли, а наших…» — сказал Семен Слепаков.
Всего в состав лиги, которую целиком показывают на экранах, вошло 20 команд.
Отметим, игры первой стадии (1/8 финала) традиционно проходят с февраля по апрель.
Напомним, в 2018 году на «Голосящем КиВиНе» рязанцы
Выступление рязанской команды можно увидеть с 25 минуты