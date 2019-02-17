Мариинский театр эвакуировали из-за сообщений о минировании

В воскресенье, 17 февраля, Мариинский театр в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании. Звонок был анонимным, передает
Эвакуация прервала дневной спектакль «Руслан и Людмила». В Мариинском-2 отменили дневной балетный спектакль. Посетители смогут вернуть билеты в течение 10 дней.
Все три сцены Мариинского театра проверяют. Как пояснила пресс-атташе театра Анна Касаткина, вечерние спектакли пройдут по расписанию при усиленной охране.
Напомним, в воскресенье и субботу в Москве из-за сообщений о минировании