В Касимове обрушилась крыша жилого дома. Об этом вечером в пятницу, 15 февраля, сообщил телеканал
Речь идет о двухэтажном доме на улице Илюшкина.
Оперативный комментарий МЧС получить не удалось.
Подробности уточняются.
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Со временем желание заработать денег легким путем у простого человека никуда не пропало, а в условиях нынешней экономической ситуации и низкого уровня финансовой грамотности, вероятно, только усилилось.