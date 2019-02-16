Умер бывший директор аэропорта «Протасово»

В среду, 13 февраля, в Рязани на 73 году жизни скончался Виктор Аксенов, сообщил региональный
Виктор Аксенов являлся почетным работником транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области, полковником запаса, закончившим военную службу в должности замначальника РВВДКУ. С 2006 по 2017 год возглавлял подведомственный министерству ГБУ Рязанской области «Областной аэропорт «Протасово».
«Судьбой аэропорта Аксенов занялся еще в 2004 году. Благодаря ему он перешел в собственность Рязанской области и началось его восстановление. Удалось частично восстановить здание командно-диспетчерского пункта (КДП), законсервировать здание учебно-летного отдела и подготовить помещение для управления воздушным движением. В настоящее время ведется поиск инвесторов для реконструкции аэропорта», — говорится в сообщении.