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16:11, 16 февраля 2019 230
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Умер бывший директор аэропорта «Протасово»

Умер бывший директор аэропорта «Протасово»

В среду, 13 февраля, в Рязани на 73 году жизни скончался Виктор Аксенов, сообщил региональный минтранс во «ВКонтакте».

Виктор Аксенов являлся почетным работником транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области, полковником запаса, закончившим военную службу в должности замначальника РВВДКУ. С 2006 по 2017 год возглавлял подведомственный министерству ГБУ Рязанской области «Областной аэропорт «Протасово».

«Судьбой аэропорта Аксенов занялся еще в 2004 году. Благодаря ему он перешел в собственность Рязанской области и началось его восстановление. Удалось частично восстановить здание командно-диспетчерского пункта (КДП), законсервировать здание учебно-летного отдела и подготовить помещение для управления воздушным движением. В настоящее время ведется поиск инвесторов для реконструкции аэропорта», — говорится в сообщении.


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