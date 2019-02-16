Николай Любимов откроет сайт для общения с рязанцами. Об этом сообщил
Губернатор уже ведет аккаунты в Вконтакте, Instagram и Facebook. По его словам, в правительстве региона существует регламент, согласно которому власти должны реагировать на обращения граждан в соцсетях: в течение дня — если вопрос требует оперативности. Если требуется изучение темы, то ответ должен быть дан в течение трех дней.
«Сейчас мы запускаем новый персональный сайт губернатора, в котором будет ссылка на мои аккаунты в соцсетях. Это новости, информация и самое главное -обратная связь. Люди смогут задавать мне вопросы и вносить свои предложения. Сайт начнет работать с 18 февраля», — отметил глава региона.
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