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15:43, 16 февраля 2019 293
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Любимов откроет сайт для общения с рязанцами

Любимов откроет сайт для общения с рязанцами

Николай Любимов откроет сайт для общения с рязанцами. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор уже ведет аккаунты в Вконтакте, Instagram и Facebook. По его словам, в правительстве региона существует регламент, согласно которому власти должны реагировать на обращения граждан в соцсетях: в течение дня — если вопрос требует оперативности. Если требуется изучение темы, то ответ должен быть дан в течение трех дней.

«Сейчас мы запускаем новый персональный сайт губернатора, в котором будет ссылка на мои аккаунты в соцсетях. Это новости, информация и самое главное -обратная связь. Люди смогут задавать мне вопросы и вносить свои предложения. Сайт начнет работать с 18 февраля», — отметил глава региона.

Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»


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