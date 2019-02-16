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17:45, 16 февраля 2019 552
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Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Фото: Pixabay.com

Эксперты составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года, пишет РИА Новости.

Лучшим в категории «Небольшой семейный автомобиль» стал Mercedes-Benz A-Class, который может обеспечить 96-процентную безопасность взрослых пассажиров при любой аварии, а также имеет ассистент торможения и удержания в полосе и систему отслеживания усталости водителя.

Второе и третье места заняли обновленный Ford Focus и Nissan Leaf.

Первое место в категории «Большой семейный автомобиль» стала модель Audi A6. Она оказалась безопаснее среди всех протестированных машин.

Кроме того, автомобиль оснащен новыми технологиями помощи водителю, в том числе системой слежения за слепыми зонами. Следом за Audi A6 расположились Mazda 6 и Volvo V60.

Наиболее надежным среди кроссоверов эксперты назвали BMW X5, обеспечивающий 89 и 86 процентов безопасности для взрослых и детей соответственно. Вторую и третью строчку в этой категории заняли Volkswagen Touareg и Jaguar I-Pace.


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