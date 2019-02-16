Эксперты назвали самые безопасные автомобили

Эксперты составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года, пишет
Лучшим в категории «Небольшой семейный автомобиль» стал Mercedes-Benz A-Class, который может обеспечить 96-процентную безопасность взрослых пассажиров при любой аварии, а также имеет ассистент торможения и удержания в полосе и систему отслеживания усталости водителя.
Второе и третье места заняли обновленный Ford Focus и Nissan Leaf.
Первое место в категории «Большой семейный автомобиль» стала модель Audi A6. Она оказалась безопаснее среди всех протестированных машин.
Кроме того, автомобиль оснащен новыми технологиями помощи водителю, в том числе системой слежения за слепыми зонами. Следом за Audi A6 расположились Mazda 6 и Volvo V60.
Наиболее надежным среди кроссоверов эксперты назвали BMW X5, обеспечивающий 89 и 86 процентов безопасности для взрослых и детей соответственно. Вторую и третью строчку в этой категории заняли Volkswagen Touareg и Jaguar I-Pace.