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14:38, 15 февраля 2019 775
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В нацпарке «Мещера» в 2019 году планируют развивать туризм

В нацпарке «Мещера» в 2019 году планируют развивать туризм

В рязанской «Мещере» в 2019 году планируют развивать туризм. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.

Любимов рассказал о развитии особо охраняемых природных территорий, повышении их доступности для экологического туризма. «В области находится национальный парк „Мещерский“. Он очень привлекателен, обладает богатыми природными и культурно-историческими ресурсами», — отметил глава региона.

По его словам, из-за передачи полномочий по управлению во Владимирскую область произошла оптимизация штата, что привело к сокращению сотрудников, занимающихся экопросвещением и экологическим туризмом.

На 2019 год в областном бюджете заложены средства на разработку первого этапа концепции туристического освоения Мещеры. «Хотелось бы эту территорию ввести в туристический оборот», — сказал губернатор.


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