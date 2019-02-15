В нацпарке «Мещера» в 2019 году планируют развивать туризм

В рязанской «Мещере» в 2019 году планируют развивать туризм. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.
Любимов рассказал о развитии особо охраняемых природных территорий, повышении их доступности для экологического туризма. «В области находится национальный парк „Мещерский“. Он очень привлекателен, обладает богатыми природными и культурно-историческими ресурсами», — отметил глава региона.
По его словам, из-за передачи полномочий по управлению во Владимирскую область произошла оптимизация штата, что привело к сокращению сотрудников, занимающихся экопросвещением и экологическим туризмом.
На 2019 год в областном бюджете заложены средства на разработку первого этапа концепции туристического освоения Мещеры. «Хотелось бы эту территорию ввести в туристический оборот», — сказал губернатор.