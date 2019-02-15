В Рязанском районе ввели карантин по бешенству животных

В селе Вышгород Рязанского района объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление правительства опубликовали в пятницу, 15 февраля.
Ограничительные меры будут действовать до 15 апреля. Под них попало личное подворье на улице Выдерга. Всю деревню объявили опасной зоной заболевания.
На период карантина здесь запретили выставки и торговлю животными, вывоз кошек и собак. Животных вакцинируют, карантинные территории продезинфицируют. Больных особей усыпят.
Одновременно в Скопинском районе