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11:52, 15 февраля 2019 172
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В Рязанском районе ввели карантин по бешенству животных

В Рязанском районе ввели карантин по бешенству животных

В селе Вышгород Рязанского района объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление правительства опубликовали в пятницу, 15 февраля.

Ограничительные меры будут действовать до 15 апреля. Под них попало личное подворье на улице Выдерга. Всю деревню объявили опасной зоной заболевания.

На период карантина здесь запретили выставки и торговлю животными, вывоз кошек и собак. Животных вакцинируют, карантинные территории продезинфицируют. Больных особей усыпят.

Одновременно в Скопинском районе сняли ограничения из-за вспышки бешенства животных.


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