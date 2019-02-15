В рязанском дворе внедорожник сбил мужчину

В четверг, 14 февраля, на улице Черновицкой сбили человека. ДТП произошло в 17:00 во дворе дома №6, сообщила
44-летний водитель Kia Sorento наехал на 29-летнего мужчину. В результате пешеход получил травмы, его доставили в больницу.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 14 февраля, на улице Черновицкой сбили человека. ДТП произошло в 17:00 во дворе дома №6, сообщила
44-летний водитель Kia Sorento наехал на 29-летнего мужчину. В результате пешеход получил травмы, его доставили в больницу.
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