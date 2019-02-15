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15:15, 15 февраля 2019 438
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В Рязанских школах появились торговые автоматы

В Рязанских школах появились торговые автоматы

Фото: Pixabay.com

В некоторых Рязанских школах появились торговые автоматы. Точно известно, что их установили в школах №34 и 39.

Для вопросов о дополнительном питании Роспотребнадзор открыл «горячую линию». На нее могут обратиться родители, администрация школ и предприниматели. Линию открыли из-за возросшего интереса граждан к установке аппаратов в школах.

Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 (понедельник — четверг); с 9:00 до 16:45 (пятница) по телефону 8-800-100-22-62.

В ведомстве корреспонденту RZN.Info рассказали, что в аппарате можно разместить ограниченный список товаров: молоко, молочные коктейли, соки и воду в качестве дополнительного питания.

Однако, как стало известно RZN.Info, в школе № 34 в автоматах продавали шоколадки и снеки, но на днях их убрали, оставив только напитки.

Напомним, в 2017 год из детских поликлиник Рязани убрали автоматы с газировкой и чипсами.


© RZN.info

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