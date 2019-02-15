В Рязанских школах появились торговые автоматы

В некоторых Рязанских школах появились торговые автоматы. Точно известно, что их установили в школах №34 и 39.
Для вопросов о дополнительном питании
Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 (понедельник — четверг); с 9:00 до 16:45 (пятница) по телефону 8-800-100-22-62.
В ведомстве корреспонденту RZN.Info рассказали, что в аппарате можно разместить ограниченный список товаров: молоко, молочные коктейли, соки и воду в качестве дополнительного питания.
Однако, как стало известно RZN.Info, в школе № 34 в автоматах продавали шоколадки и снеки, но на днях их убрали, оставив только напитки.
Напомним, в 2017 год из детских поликлиник Рязани