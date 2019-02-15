В Рязани наградили лучших педагогов

В пятницу, 15 февраля, в рязанском Дворце детского творчества наградили лучших педагогов. Об этом сообщил
В этом году участие в очном этапе приняли 30 педагогов. Конкурс проходил с 11 февраля в школе №55 и детском саду №22.
Финалистами конкурса стали шесть лучших педагогов в каждом конкурсе. Они представили образцовые мастер-классы, защитили свои успешные проекты и ответили на вопросы на «круглом столе» образовательных политиков.
Победителями муниципального этапа всероссийских конкурсов признаны:
- «Учитель года-2019» — Егорова Анна, учитель информатики МБОУ «Школа №40»;
- «Воспитатель года-2019» — Павлова Галина, воспитатель МАДОУ «Детский сад №34»;
- «Сердце отдаю детям-2019» — Меньшова Светлана, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Южный».
Лауреаты второй степени:
- Бакшеев Константин, учитель физической культуры МБОУ «Школа №9»;
- Фондеркина Галина, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад №134»;
- Громорушкина Елена, классный руководитель МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением французского языка».
Лауреаты третьей степени:
- Мекаева Наталья, учитель начальных классов МБОУ «Школа №43»;
- Митрошина Иляна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №130»;
- Мирохина Наталья, классный руководитель МБОУ «Школа №44».
Победителей и лауреатов наградили грамотами, памятными призами и сертификатами.