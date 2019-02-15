Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:26, 15 февраля 2019 975
 0    0

В Рязани наградили лучших педагогов

В Рязани наградили лучших педагогов

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 15 февраля, в рязанском Дворце детского творчества наградили лучших педагогов. Об этом сообщил сайт мэрии.

В этом году участие в очном этапе приняли 30 педагогов. Конкурс проходил с 11 февраля в школе №55 и детском саду №22.

Финалистами конкурса стали шесть лучших педагогов в каждом конкурсе. Они представили образцовые мастер-классы, защитили свои успешные проекты и ответили на вопросы на «круглом столе» образовательных политиков.

Победителями муниципального этапа всероссийских конкурсов признаны:

  • «Учитель года-2019» — Егорова Анна, учитель информатики МБОУ «Школа №40»;
  • «Воспитатель года-2019» — Павлова Галина, воспитатель МАДОУ «Детский сад №34»;
  • «Сердце отдаю детям-2019» — Меньшова Светлана, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Южный».

Лауреаты второй степени:

  • Бакшеев Константин, учитель физической культуры МБОУ «Школа №9»;
  • Фондеркина Галина, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад №134»;
  • Громорушкина Елена, классный руководитель МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением французского языка».

Лауреаты третьей степени:

  • Мекаева Наталья, учитель начальных классов МБОУ «Школа №43»;
  • Митрошина Иляна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №130»;
  • Мирохина Наталья, классный руководитель МБОУ «Школа №44».

Победителей и лауреатов наградили грамотами, памятными призами и сертификатами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:43, 15 февраля 2019
В Рязанской области откроется первый в России грибной ресторан
21:26, 15 февраля 2019
В Рязани наградили лучших педагогов
20:28, 15 февраля 2019
Полицейские поймали подъездного вандала в Рыбном. Видео
19:47, 15 февраля 2019
В центре Рязани неизвестные ограбили банк
18:40, 15 февраля 2019
Игрушки, сладости и табак. Житель Спасского района ограбил три торговых палатки и закопал «добычу» в поле
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 часов назад
Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 23 449
Агент назвал причину смерти Децла 3
17:17, 13 февраля 2019 22 862
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 19 817
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 493
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 294
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум