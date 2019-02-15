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9:34, 15 февраля 2019 637
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В первый день инвестиционного форума Рязань подписала соглашения на 30 миллиардов

В первый день инвестиционного форума Рязань подписала соглашения на 30 миллиардов

В первый день работы инвестиционного форума в Сочи, 14 февраля, Рязанская область подписала 20 соглашений общей стоимостью около 30 млрд рублей. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Подписали ряд соглашений между предприятиями Татарстана, Корпорацией развития Рязанской области, областным правительством и Фондом развития промышленности», — поделился глава региона.

По словам Любимова, соглашения имеют как организационно-административный, так и инвестиционный характер. Губернатор выразил надежду, что все проекты смогут реализовать в срок.

В числе наиболее крупных инициатив глава региона назвал соглашение с агрохолдингом «Есенинский» на сумму около 8,5 млрд, за счет которых планируется создать первый такого качества в России опто-распределительный центр.

Не менее значимы, по мнению Любимова, создание сухого порта «Рязань» и технопарка «Рязанский», а также проект «Цифровая промышленность», который внедряют в АО «Русская кожа».

Совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России Рязанская область намерена развивать инженерно-производственный сектор. Один из кластеров будет заниматься детскими и потребительскими товарами.


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