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9:09, 15 февраля 2019 392
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В Липецкой области осудили грабителей рязанских заправок

В Липецкой области осудили грабителей рязанских заправок

В Липецкой области осудили серийных грабителей заправок на территориях Липецкой, Воронежской и Рязанской областей, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Всего четырем жителям Хлевенского района предъявили обвинение в 16 тяжких и особо тяжких преступлениях.

Подсудимые с марта по май 2017 года в ночное время совершали разбойные нападения на АЗС, используя оружие, шапки-маски и перчатки, личные и угнанные автомобили.

Угрожая операторам заправок расправой, преступники похищали выручку и товары.

По данным ведомства, награбленное делилось поровну, похищенные автомобили продавали на запчасти либо сдавали на лом черного металла.

В суде мужчины признали свою вину. Их приговорили к 11, девяти и 7,5 годам исправительной колонии строгого режима.


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