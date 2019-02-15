В Липецкой области осудили грабителей рязанских заправок

В Липецкой области осудили серийных грабителей заправок на территориях Липецкой, Воронежской и Рязанской областей, сообщил
Всего четырем жителям Хлевенского района предъявили обвинение в 16 тяжких и особо тяжких преступлениях.
Подсудимые с марта по май 2017 года в ночное время совершали разбойные нападения на АЗС, используя оружие, шапки-маски и перчатки, личные и угнанные автомобили.
Угрожая операторам заправок расправой, преступники похищали выручку и товары.
По данным ведомства, награбленное делилось поровну, похищенные автомобили продавали на запчасти либо сдавали на лом черного металла.
В суде мужчины признали свою вину. Их приговорили к 11, девяти и 7,5 годам исправительной колонии строгого режима.