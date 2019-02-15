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18:54, 15 февраля 2019 277
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В Клепиковском районе подросток без «прав» спровоцировал аварию, пострадали шесть человек

В Клепиковском районе подросток без «прав» спровоцировал аварию, пострадали шесть человек

Фото: УМВД по Рязанской области

В Клепиковском районе 15-летний подросток без «прав» за рулем автомобиля Kia Sportage спровоцировал аварию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 14 февраля, в 18:30.

На дороге «Клепики-Екшур» молодой человек, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с машиной SsangYong Rexton, которой управляла 40-летняя жительница Клепиковского района.

В результате пострадали водитель автомобиля Kia и четверо его несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 14 до 15 лет. Подростков госпитализировали. Водитель встречного автомобиля также обращалась за медпомощью.

По предварительной информации, молодой человек взял ключи от машины и сел за руль без ведома отца, который является ее владельцем.

По факту происшествия проводится проверка.


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