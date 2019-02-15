В Клепиковском районе подросток без «прав» спровоцировал аварию, пострадали шесть человек

В Клепиковском районе 15-летний подросток без «прав» за рулем автомобиля Kia Sportage спровоцировал аварию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в четверг, 14 февраля, в 18:30.
На дороге «Клепики-Екшур» молодой человек, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с машиной SsangYong Rexton, которой управляла 40-летняя жительница Клепиковского района.
В результате пострадали водитель автомобиля Kia и четверо его несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 14 до 15 лет. Подростков госпитализировали. Водитель встречного автомобиля также обращалась за медпомощью.
По предварительной информации, молодой человек взял ключи от машины и сел за руль без ведома отца, который является ее владельцем.
По факту происшествия проводится проверка.