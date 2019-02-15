В Ермишинском районе закрыли школу на карантин

В пятницу, 15 февраля, в селе Азеево Ермишинского района школу закрыли на карантин. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что карантин продлится неделю, до 22 февраля.
Напомним, со 2 февраля в Рязани
В регионе открыта «
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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 15 февраля, в селе Азеево Ермишинского района школу закрыли на карантин. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что карантин продлится неделю, до 22 февраля.
Напомним, со 2 февраля в Рязани
В регионе открыта «
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Со временем желание заработать денег легким путем у простого человека никуда не пропало, а в условиях нынешней экономической ситуации и низкого уровня финансовой грамотности, вероятно, только усилилось.