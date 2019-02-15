С начала года за плохую уборку снега в Рязани оштрафовали 60 нарушителей. Об этом сообщил
Собственников, владельцев и пользователей зданий за ненадлежащую очистку от снега и наледи и обработку противогололедными материалами прилегающих территорий оштрафовали на 68500 рублей.
Отмечается, что соответствии с правилами благоустройства, территории хозяйствующих субъектов и физических лиц, прилегающие, придомовые, внутриквартальные территории и территории общего пользования подлежат регулярной уборке от снега.
Напомним, нарушения в уборке снега