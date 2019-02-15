Рязанские школьники выпустили в небо десятки красных шаров

В преддверии 30-летия со дня выхода советских войск из Афганистана в Рязани прошла памятная акция «Красный тюльпан». рязанские школьники поучаствовали в акции «Красный тюльпан». Об этом сообщил
На протяжении недели в школах города проходили встречи с участниками боевых действий в Афганистане и открытые уроки, на которых ученики делали из бумаги красные тюльпаны.
Заключительное мероприятие акции состоялось в областной библиотеке имени Горького. На встрече учащимся гимназии №5 и школы №8 кавалер ордена Красного Знамени, писатель Василий Серебряков рассказал о военных буднях солдат, внезапных нападениях на наблюдательные пункты и его личном участии в Афганской войне.
По завершении встречи и всей акции дети выпустили красные шары с привязанными красными тюльпанами в небо, как символ памяти к героям, не вернувшимся с той войны.
Напомним, в пятницу, 15 февраля, рязанцы