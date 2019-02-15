Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:28, 15 февраля 2019 243
 0    0

Полицейские поймали подъездного вандала в Рыбном. Видео

Полицейские поймали подъездного вандала в Рыбном. Видео

Полицейские задержали 21-летнего мужчину, совершившего хулиганские действия в подъезде жилого дома в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 12 января 2019 года. В доме № 17 на улице Крымской во втором подъезде камера видеонаблюдения засняла вандалов. Пока компания ждала лифт, один из мужчин решил оторвать со стены табличку. Однако сразу после этого он заметил камеру и, надев капюшон, зашел в лифт.

«В январе и феврале розыск этого нарушителя осложнялся тем, что мужчина сразу же после совершения правонарушений покинул Рязанскую область и постоянно переезжал из одного региона в другой», — рассказали в полиции.

В четверг, 14 февраля, инспекторы ГИБДД остановили на дороге автомобиль. По характерным особенностям движения машины полицейские предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что за рулем автомобиля 21-летний житель Оренбургской области, временно проживающий в Рязани, разыскиваемый за совершение противоправных действий в подъезде дома в Рыбном. Мужчина, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере, был пьян.

За управление автомобилем в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, его привлекли к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и статье 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества).

Нарушителю назначили штрафы в сумме 1500 и 500 рублей.

Личность второго злоумышленника, которого зафиксировала видеокамера в подъезде, также установлена. 20-летний житель Кировской области, временно проживающий в Рязани, ранее неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения.

Также он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Теперь его привлекут к к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ.

Помимо этого, в течение недели его обязали возместить жилищной компании — собственнику поврежденного имущества причиненный материальный ущерб в сумме 2928 рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:28, 15 февраля 2019
Полицейские поймали подъездного вандала в Рыбном. Видео
19:47, 15 февраля 2019
В центре Рязани неизвестные ограбили банк
18:40, 15 февраля 2019
Игрушки, сладости и табак. Житель Спасского района ограбил три торговых палатки и закопал «добычу» в поле
18:07, 15 февраля 2019
Рязанские школьники выпустили в небо десятки красных шаров
16:48, 15 февраля 2019
Рязанцы возложили цветы в память о погибших в Афганской войне
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Для здорового сна и комфорта в движении. Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

В Рязани «Спрэй» представлен не только сетью аптек, но и ортопедическими салонами, в которых предлагают новинки современной ортопедии.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 23 419
Агент назвал причину смерти Децла 3
17:17, 13 февраля 2019 22 779
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 19 811
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 489
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 292
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум