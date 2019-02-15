Полицейские поймали подъездного вандала в Рыбном. Видео

Полицейские задержали 21-летнего мужчину, совершившего хулиганские действия в подъезде жилого дома в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент
«В январе и феврале розыск этого нарушителя осложнялся тем, что мужчина сразу же после совершения правонарушений покинул Рязанскую область и постоянно переезжал из одного региона в другой», — рассказали в полиции.
В четверг, 14 февраля, инспекторы ГИБДД остановили на дороге автомобиль. По характерным особенностям движения машины полицейские предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что за рулем автомобиля 21-летний житель Оренбургской области, временно проживающий в Рязани, разыскиваемый за совершение противоправных действий в подъезде дома в Рыбном. Мужчина, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере, был пьян.
За управление автомобилем в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Кроме того, его
Нарушителю назначили штрафы в сумме 1500 и 500 рублей.
Личность второго злоумышленника, которого зафиксировала видеокамера в подъезде, также установлена. 20-летний житель Кировской области, временно проживающий в Рязани, ранее неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения.
Также он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Теперь его привлекут к к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ.
Помимо этого, в течение недели его обязали возместить жилищной компании — собственнику поврежденного имущества причиненный материальный ущерб в сумме 2928 рублей.