Полицейские поймали подъездного вандала в Рыбном. Видео

Полицейские задержали 21-летнего мужчину, совершившего хулиганские действия в подъезде жилого дома в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 12 января 2019 года. В доме № 17 на улице Крымской во втором подъезде камера видеонаблюдения засняла вандалов. Пока компания ждала лифт, один из мужчин решил оторвать со стены табличку. Однако сразу после этого он заметил камеру и, надев капюшон, зашел в лифт.

«В январе и феврале розыск этого нарушителя осложнялся тем, что мужчина сразу же после совершения правонарушений покинул Рязанскую область и постоянно переезжал из одного региона в другой», — рассказали в полиции.

В четверг, 14 февраля, инспекторы ГИБДД остановили на дороге автомобиль. По характерным особенностям движения машины полицейские предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что за рулем автомобиля 21-летний житель Оренбургской области, временно проживающий в Рязани, разыскиваемый за совершение противоправных действий в подъезде дома в Рыбном. Мужчина, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере, был пьян.

За управление автомобилем в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, его привлекли к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и статье 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества).

Нарушителю назначили штрафы в сумме 1500 и 500 рублей.

Личность второго злоумышленника, которого зафиксировала видеокамера в подъезде, также установлена. 20-летний житель Кировской области, временно проживающий в Рязани, ранее неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения.

Также он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Теперь его привлекут к к административной ответственности по статье 6.24 КоАП РФ.

Помимо этого, в течение недели его обязали возместить жилищной компании — собственнику поврежденного имущества причиненный материальный ущерб в сумме 2928 рублей.