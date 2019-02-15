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16:12, 15 февраля 2019 370

На Рязанском приборном заводе отметили День памяти воинов-интернационалистов

На Рязанском приборном заводе отметили День памяти воинов-интернационалистов

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») прошла встреча работников, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и других горячих точках. Они почтили память воинов, погибших в локальных конфликтах, и вспомнили о своей службе.

С приветствием к собравшимся обратился генеральный директор АО «ГРПЗ», участник войны в Афганистане, Павел Будагов: «Сегодня здесь собрались те, кто отстаивал интересы нашей Родины в горячих точках. И сколько бы времени ни прошло, наша память навсегда сохранит события тех лет. Ведь невозможно забыть потерю боевых товарищей, героизм и мужество наших воинов, которые с честью выполнили свой долг, еще в Афганистане начав борьбу с наркотрафиком и зарождающимся международным терроризмом».

Павел Леванович пожелал всем заводчанам — участникам локальных военных конфликтов крепкого здоровья, успехов в труде и мирного неба над головой.

В АО «ГРПЗ» и в филиале предприятия — Касимовском приборном заводе — трудятся около пятидесяти работников, принимавших участие в вооруженных конфликтах последних 40 лет. Среди них — ветераны боевых действий в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе. Многие имеют награды.

На Государственном Рязанском приборном заводе проводят мероприятия, посвященные памятным воинским датам России. Они приурочены ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.


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