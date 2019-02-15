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11:23, 15 февраля 2019 216

МРСК Центра и Рязанская область подписали соглашение о развитии объектов электросетевого хозяйства

МРСК Центра и Рязанская область подписали соглашение о развитии объектов электросетевого хозяйства

В первый день работы инвестиционного форума в Сочи, 14 февраля, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский и губернатор Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает совместную работу по гарантированному обеспечению доступной электроэнергией потребителей на территории региона.

В частности, запланировано: внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий, развитие доступной энергетической инфраструктуры промышленных и инвестиционных площадок, формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, улучшение надежности и качества энергоснабжения.

Одним из крупных проектов цифровой трансформации энергообъектов «Рязаньэнерго» станет создание первого в структуре рязанского филиала цифрового района электрических сетей (РЭС).

«С началом функционирования нового РЭС, который расположится в Рязанском районе, энергетики получат возможность существенно повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить новый уровень качества жизни населения благодаря новым стандартам обслуживания, а регион — новый виток в социально-экономическом развитии и укреплении инвестиционной привлекательности», — прокомментировали в «Рязаньэнерго».


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