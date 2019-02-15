Любимов заявил о создании цифрового паспорта для рязанцев

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о создании цифрового паспорта на бизнес-завтраке, который прошел на инвестиционном форуме в Сочи, в пятницу, 15 февраля, сообщил
Глава региона заявил о необходимости создания геоинформационной системы для динамичного развития территорий и создания комфортной для людей среды. По его словам, в Рязанской области активно ведется эта работа, уже сложилась хорошая практика по оцифровке документов.
Любимов подчеркнул, что регион пошел по пути специализации. Первым направлением стало здравоохранение.
«Мы хотим сделать не просто электронную карту больного, но и трансформировать ее в цифровой паспорт. Объединить все данные о человеке, начиная с медицинской истории, заканчивая его образовательным и профессиональным уровнем. Таким образом, можно будет увидеть с детства персональную траекторию каждого молодого жителя области. Это масштабная задача, которую мы обязаны выполнить в короткий срок», — сказал он.
Губернатор отметил, что если такая практика будет признана успешной, то регион получит поддержку федерального центра в дальнейшей реализации проекта.