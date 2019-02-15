Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:04, 15 февраля 2019 448
 0    0

Любимов заявил о создании цифрового паспорта для рязанцев

Любимов заявил о создании цифрового паспорта для рязанцев

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о создании цифрового паспорта на бизнес-завтраке, который прошел на инвестиционном форуме в Сочи, в пятницу, 15 февраля, сообщил сайт правительства.

Глава региона заявил о необходимости создания геоинформационной системы для динамичного развития территорий и создания комфортной для людей среды. По его словам, в Рязанской области активно ведется эта работа, уже сложилась хорошая практика по оцифровке документов.

Любимов подчеркнул, что регион пошел по пути специализации. Первым направлением стало здравоохранение.

«Мы хотим сделать не просто электронную карту больного, но и трансформировать ее в цифровой паспорт. Объединить все данные о человеке, начиная с медицинской истории, заканчивая его образовательным и профессиональным уровнем. Таким образом, можно будет увидеть с детства персональную траекторию каждого молодого жителя области. Это масштабная задача, которую мы обязаны выполнить в короткий срок», — сказал он.

Губернатор отметил, что если такая практика будет признана успешной, то регион получит поддержку федерального центра в дальнейшей реализации проекта.

Фото правительства Рязанской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новости рубрики «Власть и политика»
14:35, 15 февраля 2019
Рязанская гордума подписала соглашение о сотрудничестве с Алессандрией
14:04, 15 февраля 2019
Любимов заявил о создании цифрового паспорта для рязанцев
11:13, 15 февраля 2019
За шесть лет Рязанская область получит 52 миллиарда на развитие нацпроектов
9:34, 15 февраля 2019
В первый день инвестиционного форума Рязань подписала соглашения на 30 миллиардов
16:20, 14 февраля 2019
Рязанская область подписала соглашение с Минэкономразвития
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением

В 30-ти километрах от цифровой трансформации, или Как в рязанском селе прощались с аналоговым телевидением 5

11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 23 285
Агент назвал причину смерти Децла 3
17:17, 13 февраля 2019 22 232
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 2
20:10, 11 февраля 2019 19 758
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 444
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 261
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум