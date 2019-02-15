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17:27, 15 февраля 2019 223
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Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Орловской областью

Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с Орловской областью

В пятницу, 15 ферваля, на Российской инвестиционном форуме Николай Любимов и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Глава региона отметил, что хорошие перспективы для обоих регионов имеют туризм и производственно-технические связи. Документ предполагает торгово-экономическое, научное, социальное и культурное сотрудничество.

Любимов заявил о том, что представители обеих областей будут участвовать во всех значимых для регионов мероприятиях. «Я рад, что мы подписали соглашение, и уверен, что наши связи, и дружеские, и деловые, будут крепнуть», — отметил Николай Любимов.

В числе наиболее перспективных направлений работы Андрей Клычков назвал развитие экспорта, модернизацию производств, выпуск продуктов питания. «Рязанская область имеет огромный потенциал, мы радуемся успехам вашего региона, и ваш опыт будем перенимать», — сказал губернатор Орловской области.


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