«Кина не будет». Актер Владимир Машков объявил о завершении кинокарьеры

Владимир Машков объявил о завершении кинокарьеры. В интервью «
«Я долго работал в кино, но у артиста кино нет вот этой секунды единения со своим зрителем», — отметил Машков, добавив, что в Год театра отдает предпочтение именно ему. С этой сцены актер уходить не собирается, напротив, хочет поставить спектакль.
При этом Машков пока не знает, вернется ли когда-нибудь к киноработе.
«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому „кина не будет“», — сказал он.
Владимир Машков начался сниматься в кино в 1987 году, за это время сыграл в 60 фильмах. Известен по ролям в таких лентах, как «Вор», «Движение вверх», «Экипаж», «Папа» и другим.