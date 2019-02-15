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17:35, 15 февраля 2019 319
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«Кина не будет». Актер Владимир Машков объявил о завершении кинокарьеры

«Кина не будет». Актер Владимир Машков объявил о завершении кинокарьеры

Фото: Kinopoisk.ru

Владимир Машков объявил о завершении кинокарьеры. В интервью «Пятому каналу» российский актер рассказал, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он намерен уйти из кино.

«Я долго работал в кино, но у артиста кино нет вот этой секунды единения со своим зрителем», — отметил Машков, добавив, что в Год театра отдает предпочтение именно ему. С этой сцены актер уходить не собирается, напротив, хочет поставить спектакль.

При этом Машков пока не знает, вернется ли когда-нибудь к киноработе.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому „кина не будет“», — сказал он.

Владимир Машков начался сниматься в кино в 1987 году, за это время сыграл в 60 фильмах. Известен по ролям в таких лентах, как «Вор», «Движение вверх», «Экипаж», «Папа» и другим.


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