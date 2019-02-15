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18:40, 15 февраля 2019 223
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Игрушки, сладости и табак. Житель Спасского района ограбил три торговых палатки и закопал «добычу» в поле

Игрушки, сладости и табак. Житель Спасского района ограбил три торговых палатки и закопал «добычу» в поле

Фото: Издательство «Пресса»

Житель Спасского района ограбил три торговых палатки и закопал «добычу» в поле. Об этом пишет издательство «Пресса».

Злоумышленник повредил металлические ставни и разбил окно в торговых павильонах «Игрушки», «Сладости» и «Табак» в Спасске. Он проник внутрь и похитил деньги и товар.

Сотрудники полиции установили, что все три кражи совершил один человек — ранее судимый за грабеж житель села Гавриловское. Его задержали.

Во время дачи показаний грабитель рассказал, что накануне краж он высматривал торговые павильоны, куда сможет пробраться. А ночью, вооружившись топором, взламывал их и на санках вез похищенное в поле недалеко от дома. Упаковав награбленное в мешки, закапывал их в снег.

«Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.


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