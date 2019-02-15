Игрушки, сладости и табак. Житель Спасского района ограбил три торговых палатки и закопал «добычу» в поле

Житель Спасского района ограбил три торговых палатки и закопал «добычу» в поле. Об этом пишет издательство «
Злоумышленник повредил металлические ставни и разбил окно в торговых павильонах «Игрушки», «Сладости» и «Табак» в Спасске. Он проник внутрь и похитил деньги и товар.
Сотрудники полиции установили, что все три кражи совершил один человек — ранее судимый за грабеж житель села Гавриловское. Его задержали.
Во время дачи показаний грабитель рассказал, что накануне краж он высматривал торговые павильоны, куда сможет пробраться. А ночью, вооружившись топором, взламывал их и на санках вез похищенное в поле недалеко от дома. Упаковав награбленное в мешки, закапывал их в снег.
«Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.