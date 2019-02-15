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14:29, 15 февраля 2019 137

Группа компаний «ЕДИНСТВО» заняла первое место по объему ввода жилья в Рязанской области

Группа компаний «ЕДИНСТВО» заняла первое место по объему ввода жилья в Рязанской области

Группа компаний «ЕДИНСТВО» стала лидером по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2018 году в Рязанской области с показателем 176 994 кв м.

Диплом, подтверждающий звание, вручили на пресс-конференции Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и НИУ ВШЭ об итогах 2018 года в жилищном строительстве, которая состоялась 13 февраля.

Сейчас «ЕДИНСТВО» входит в двадцатку крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья, занимая 19 место. В 2017 году группа компаний занимала только 30-е место в этом рейтинге.

Генеральный директор группы компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев участвовал в мероприятии также в качестве спикера. При этом только три региональные строительные компании стали участниками этой пресс-конференции.

В рамках мероприятия также объявили расчетный прогноз НОЗА по вводу жилья на 2019 год и озвучили данные по переносам сроков ввода.

Кроме того, руководители крупнейших девелоперских компаний рассказали о ходе подготовки к переходу на эскроу и своих предложениях по критериям, определяющим проекты, которые можно реализовывать без использования эскроу-счетов.


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