Группа компаний «ЕДИНСТВО» заняла первое место по объему ввода жилья в Рязанской области

Группа компаний «ЕДИНСТВО» стала лидером по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2018 году в Рязанской области с показателем 176 994 кв м.
Диплом, подтверждающий звание, вручили на пресс-конференции Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и НИУ ВШЭ об итогах 2018 года в жилищном строительстве, которая состоялась 13 февраля.
Сейчас «ЕДИНСТВО» входит в двадцатку крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья, занимая 19 место. В 2017 году группа компаний занимала только 30-е место в этом рейтинге.
Генеральный директор группы компаний «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев участвовал в мероприятии также в качестве спикера. При этом только три региональные строительные компании стали участниками этой пресс-конференции.
В рамках мероприятия также объявили расчетный прогноз НОЗА по вводу жилья на 2019 год и озвучили данные по переносам сроков ввода.
Кроме того, руководители крупнейших девелоперских компаний рассказали о ходе подготовки к переходу на эскроу и своих предложениях по критериям, определяющим проекты, которые можно реализовывать без использования эскроу-счетов.