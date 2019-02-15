Аптека «Спрэй» рассказала о современных тенденциях ортопедии

Проснуться утром с головной болью или болью в шее — явление не из приятных. Одной из причин появившегося дискомфорта может стать неправильное положение шейного отдела во время сна.
Провизор-консультант по ортопедической продукции сети аптек «Спрэй» Лариса Исаева отмечает, что это также может спровоцировать онемение рук, затекание плеч и падение зрения: «Пережимаются сосуды, нервы и это ведет к патологии».
Специалист рассказала, что в силу спешки и занятости люди не всегда предают большое значение правильному сну, ходьбе и сидению. Как результат, возникают боли в спине, суставах и ступнях, которые способны выбить из привычного ритма жизни и заставить обратиться к врачу.
В рязанской аптечной сети «Спрэй» представлены современные ортопедические товары, предназначенные для профилактики и лечения заболеваний позвоночника. Их использование возможно не только по назначению врача, но и для профилактики болезней позвоночника. С 15 февраля по 15 марта действуют скидки 15% на ортопедические подушки.
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