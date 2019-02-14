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12:36, 14 февраля 2019 80
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Жителю Скопина грозит год колонии за кражу двух бутылок коньяка

Жителю Скопина грозит год колонии за кражу двух бутылок коньяка

Жителю Скопина грозит год колонии за кражу двух бутылок коньяка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

34-летнего мужчину задержали после мелкого хищения. Сумма украденного товара составила 1006 рублей.

Злоумышленник уже неоднократно подвергался административному наказанию за совершение мелких хищений. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до одного года по статье 158.1 УК РФ.

Кроме того, в суде уже рассматривается первое уголовное дело в отношении гражданина — по аналогичным фактам мелких хищений алкоголя из магазинов.


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