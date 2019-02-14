Во всех районах Рязанской области нашли нарушения в уборке снега

Во всех районах Рязанской области проверили уборку снега. Об этом сообщил
Специалисты проверили уборку дорог, тротуаров, остановок, обязанности ТСЖ по ликвидации снега и наледи на прилегающих территориях, а также крышах многоквартирных жилых домов и иных объектов.
Нарушения в уборке нашли во всех районах области.
С начала года прокуратура внесла 123 представления, объявила 147 предостережений, возбудила шесть дел об административных правонарушениях (по статьям 12.34 и 7.22 КоАП РФ), в суд направили восемь исков.
Проверки продолжаются.