Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:11, 14 февраля 2019 48
 0    0

Во всех районах Рязанской области нашли нарушения в уборке снега

Во всех районах Рязанской области нашли нарушения в уборке снега

Во всех районах Рязанской области проверили уборку снега. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Специалисты проверили уборку дорог, тротуаров, остановок, обязанности ТСЖ по ликвидации снега и наледи на прилегающих территориях, а также крышах многоквартирных жилых домов и иных объектов.

Нарушения в уборке нашли во всех районах области.

С начала года прокуратура внесла 123 представления, объявила 147 предостережений, возбудила шесть дел об административных правонарушениях (по статьям 12.34 и 7.22 КоАП РФ), в суд направили восемь исков.

Проверки продолжаются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:11, 14 февраля 2019
Во всех районах Рязанской области нашли нарушения в уборке снега
9:29, 14 февраля 2019
Из-за неработающего светофора в Песочне образовалась крупная пробка
16:17, 13 февраля 2019
В ночь на четверг к очистке рязанских улиц привлекут около 80 машин 1
11:48, 13 февраля 2019
Для ликвидации последствий непогоды на рязанские дороги выехали больше 20 машин
11:09, 13 февраля 2019
В Новомичуринске на два дня раньше установили новый насос
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Лучшие друзья девушек. Что подарить любимой на День Святого Валентина

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предлагает выбрать подарки на 14 февраля.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:43, 3 февраля 2019 22 861
Агент назвал причину смерти Децла 3
20:10, 11 февраля 2019 19 487
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:35, 3 февраля 2019 19 290
Пугачева отреагировала на смерть Децла
18:19, 10 февраля 2019 18 130
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 17 475
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум