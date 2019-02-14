В Скопинском селе закроют единственную поликлинику

В Скопинском селе Павелец закроют единственную амбулаторию. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «
Поликлиника принадлежит РЖД, компания считает медучреждение убыточным.
В поселке живет около двух тысяч человек, в поликлинику приезжают с соседних деревень. «Здесь есть все необходимое лечение — собственная лаборатория, физиопроцедурный, лечебный, гинекологический кабинеты и даже дневной стационар», — говорится в сообщении.
Начальник Московской дирекции здравоохранения ЦДЗ ОАО «РЖД» Леонид Титаренко заявил, что амбулаторию готовы передать администрации. Однако власти предлагают жителям наблюдаться в местной амбулатории, которую местные «называют обыкновенным ФАПом» — небольшой медпункт открыт в здании школы.
Отмечается, что администрация решать вопрос считает нецелесообразным. «Никакого желания принимать, а вернее организовывать эту поликлинику нет по одной простой причине, что четыре года назад мы построили и сдали лицензированную амбулаторию. На сегодняшний день она отвечает всем требованиям законодательства», — сказал глава администрации Скопинского района Александр Боков.
В сообщении также отметили, что жители поселка пытались «отстоять» поликлинику, писали президенту. Однако накануне медперсоналу объявили, что им вернут трудовые книжки, тем самым расторгнув договор.