У 14 рязанских детсадов появятся пристройки

В Рязани к 14 детсадам сделают пристройки. Об этом сообщила начальник управления капстроительства Елена Буданова на заседании комитета по градостротительной деятельности и землепользованию.
В 2019 году завершится строительство пяти пристроек яслей к детским садам №№ 106, 146, 154, 139, 150. В 2020 году планируется возвести еще пять пристроек к садам №№ 22, 108, 112, 125, 140 и приступить к аналогичным проектам еще на четырех объектах.
На заседании одобрили изменения в Генплан города. На Московском шоссе в районе дома №65-б дополнительно к храмовому комплексу планируется строительство колокольни. Для этого территорию будут переводить из зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов.