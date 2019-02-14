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13:08, 14 февраля 2019 854
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У 14 рязанских детсадов появятся пристройки

У 14 рязанских детсадов появятся пристройки

В Рязани к 14 детсадам сделают пристройки. Об этом сообщила начальник управления капстроительства Елена Буданова на заседании комитета по градостротительной деятельности и землепользованию.

В 2019 году завершится строительство пяти пристроек яслей к детским садам №№ 106, 146, 154, 139, 150. В 2020 году планируется возвести еще пять пристроек к садам №№ 22, 108, 112, 125, 140 и приступить к аналогичным проектам еще на четырех объектах.

На заседании одобрили изменения в Генплан города. На Московском шоссе в районе дома №65-б дополнительно к храмовому комплексу планируется строительство колокольни. Для этого территорию будут переводить из зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов.


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