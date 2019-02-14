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15:19, 14 февраля 2019 385
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Суд снял арест с имущества Улюкаева 1

Суд снял арест с имущества Улюкаева

Суд снял арест с имущества экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного за коррупцию на восемь лет, передает «Интерфакс».

В декабре 2018 года приставы списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей.

Из-под ареста освобождены десять земельных участков, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом, более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей, находящиеся на банковских счетах, а также денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, стоимость которых варьировалась от 13 тысяч до 6,6 млн рублей, наручные часы известных брендов, слиток из серебра и другое имущество.

Напомним, министра экономразвития России Алексея Улюкаева задержали за взятку в ноябре 2016 года. Как сообщал СК, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Суд арестовал его дом и земельные участки. Расследование по делу Улюкаева завершили в мае 2017 года.


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