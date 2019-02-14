Суд снял арест с имущества Улюкаева

Суд снял арест с имущества экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева,
В декабре 2018 года приставы списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 миллионов рублей.
Из-под ареста освобождены десять земельных участков, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом, более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей, находящиеся на банковских счетах, а также денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, стоимость которых варьировалась от 13 тысяч до 6,6 млн рублей, наручные часы известных брендов, слиток из серебра и другое имущество.
Напомним, министра экономразвития России Алексея Улюкаева