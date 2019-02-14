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11:28, 14 февраля 2019 129
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Строительство двух многоэтажек в Кальном одобрили по итогам слушаний

Строительство двух многоэтажек в Кальном одобрили по итогам слушаний

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру разрешить строительство домов выше 12 этажей и уплотнить застройку в Кальном. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 13 февраля.

На участке площадью 23 380 кв м намерены построить две 25-этажки со встроенно-пристроенными объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделениями связи, офисами, врачебными кабинетами и парковкой.

Кроме того, застройщик выделил мэрии участок площадью 0,8 гектара под строительство детсада в Кальном и намерен приобрести соседнюю территорию площадью 1,3 гектара.


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