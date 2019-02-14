Сотрудники РГАТУ встретились со студентами из общежития

Во вторник, 12 февраля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошло собрание со студентами, проживающими в общежитии №3.
На встречу с ректором, проректорами, деканами, заместителями деканов по воспитательной работе, кураторами, классными руководителями и заведующей общежитием пришли более 250 студентов.
«Мы хотим, чтобы вам было комфортно жить в общежитии. Поэтому администрация университета готова поддерживать интересные предложения и обсуждать со студентами то, в каких направлениях стоит дальше развивать общежитие», — отметил ректор Николай Бышов.
На собрании рассказали, что в 2018 году университету удалось завершить замену окон, отремонтировать коридоры и места общего пользования в общежитиях. В 2019 году планируется продолжить обновление инженерных коммуникаций.
Студентам напомнили о необходимости бережного отношения к имуществу общежития, так как ремонт вуз проводит в основном на собственные средства, которых недостаточно.
Участники встречи также обсудили безопасность проживания в общежитии, формирование здорового образа жизни и профилактику заражения гриппом и ОРВИ, досуг и участие студентов в социально значимых мероприятиях.