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17:01, 14 февраля 2019 327
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Скоро весна. В Рязанской области подешевели таблетки от аллергии

Скоро весна. В Рязанской области подешевели таблетки от аллергии

В Рязанской области подешевели таблетки от аллергии «Лоратадин» на 30,6% (до 18,54 рубля за 10 таблеток). Мониторинг январских цен на медикаменты предоставил Рязаньстат.

Значительнее всего за месяц выросла цена на «Валидол» на 18,1% (до 30,67 рубля за 10 таблеток) и глазные капли «Таурин» на 15,8% (до 19,98 рубля за флакон). Регион занял второе место в округе по стоимости «Валидола».

Самыми дешевыми в ЦФО оказались рязанские мазь «Левомеколь» — 112,05 рубля, «Валокордин» — 143,46 рубля, «Сеннозиды, А и B» — 10,98 рубля и суспензия «Алмагель» — 253,94 рубля.

Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.


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