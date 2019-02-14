Скоро весна. В Рязанской области подешевели таблетки от аллергии

В Рязанской области подешевели таблетки от аллергии «Лоратадин» на 30,6% (до 18,54 рубля за 10 таблеток). Мониторинг январских цен на медикаменты предоставил Рязаньстат.
Значительнее всего за месяц выросла цена на «Валидол» на 18,1% (до 30,67 рубля за 10 таблеток) и глазные капли «Таурин» на 15,8% (до 19,98 рубля за флакон). Регион занял второе место в округе по стоимости «Валидола».
Самыми дешевыми в ЦФО оказались рязанские мазь «Левомеколь» — 112,05 рубля, «Валокордин» — 143,46 рубля, «Сеннозиды, А и B» — 10,98 рубля и суспензия «Алмагель» — 253,94 рубля.
Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.