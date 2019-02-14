Рязанская облдума вручила награды ветеранам Афганистана

В четверг, 14 февраля, в рязанской облдуме наградили воинов-интернационалистов. Медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана» ветеранам вручил Аркадий Фомин.
Председатель облдумы отметил, что рязанцы с честью выполнили свой долг. «Ваш подвиг служит примером для многих поколений. И сегодня российские воины, опираясь на ваш опыт, ведут борьбу с международным терроризмом», — сказал Фомин.
Генерал-майор Анатолий Зуев, который в 1986—1988 годы был начальником автомобильной и электро-газовой службы ВВС 40-й армии, поздравил присутствующих.
«Я хочу поздравить нас всех, кто вернулся оттуда живым и выразить слова благодарности тем, кто погиб. Они отдали жизнь и за то, чтобы мы с вами могли встречаться как можно дольше», — заключил Зуев.