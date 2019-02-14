Рязанец с синдромом Дауна поучаствовал во Всероссийских соревнованиях по горным лыжам

Рязанец Максим Мальцев с синдромом Дауна поучаствовал во Всероссийских соревнованиях по горным лыжам. Об этом RZN.info рассказал тренер мальчика Федор Коростелев.
Соревнования «Старты Мечты» прошли в Тюмени в пятый раз. С 10 по 12 февраля в них поучаствовали более 80 человек из 26 городов России. Дети соревновались в нескольких возрастных категориях в номинациях: «Слайдер» (с помощью специализированного оборудования, дети с ДЦП), «С поддержкой инструктора», «Самостоятельно катающиеся» с проблемами опорно-двигательного аппарата, с ментальными заболеваниями и с нарушениями слуха.
Рязань на соревнованиях представил член команды «Добрые сердца» Максим Мальцев, который занимается горными лыжами по программе «Лыжи мечты» в СРК «Семено-Оленинский». 15-летний рязанец занял пятое место в своей категории.
«Максим страшно рад кубку и сертификату участника, горд собой и своим инструктором, которого зовет не иначе, как друг. Я до сих пор не могу до конца поверить, что Макс свободно катается на горных лыжах, выписывая повороты и самостоятельно пользуясь подъемником. Тем более что отношения с этим видом спорта у него складывались непросто…», — поделилась мама мальчика на своей странице в соцсети.
Фото Элины Мальцевой