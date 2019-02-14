Российские дороги начнут покрывать «суперасфальтом»

В России начнут масштабно применять «суперасфальт». Технологию, которая позволяет учитывать особенности климата и интенсивность движения в каждом регионе, зафиксируют в ГОСТе, пишут «
Как рассказали изданию в Росавтодоре, применение подобных смесей позволит увеличить срок службы покрытия c 4-5 до 12 лет.
Технология предлагает использование местных материалов и старого покрытия.
«Суперасфальт» в ближайшее время появится на тысяче километров трасс в России, в том числе на «Тавриде». Из-за высокой стоимости технологию применят только на крупных федеральных трассах.
Издание также отметило, что «суперасфальт» используют в России уже три года и построили с помощью него около 550 километров дорог.