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9:05, 14 февраля 2019 405
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Российские дороги начнут покрывать «суперасфальтом»

Российские дороги начнут покрывать «суперасфальтом»

В России начнут масштабно применять «суперасфальт». Технологию, которая позволяет учитывать особенности климата и интенсивность движения в каждом регионе, зафиксируют в ГОСТе, пишут «Известия».

Как рассказали изданию в Росавтодоре, применение подобных смесей позволит увеличить срок службы покрытия c 4-5 до 12 лет.

Технология предлагает использование местных материалов и старого покрытия.

«Суперасфальт» в ближайшее время появится на тысяче километров трасс в России, в том числе на «Тавриде». Из-за высокой стоимости технологию применят только на крупных федеральных трассах.

Издание также отметило, что «суперасфальт» используют в России уже три года и построили с помощью него около 550 километров дорог.


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