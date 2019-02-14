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18:41, 14 февраля 2019 202
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Прокуратура нашла нарушения в работе МУП «Детское питание»

Прокуратура нашла нарушения в работе МУП «Детское питание»

Прокуратура нашла нарушения в работе МУП «Детское питание». Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка выявила нарушения, касающиеся несвоевременного размещения предусмотренной законом информации.

С 1 августа по 10 октября 2018 года по отдельным договорам на покупку продуктов, заключенным в августе, информацию в реестр договоров не напрвляли. Это нарушает требования пункта 19 статьи 4 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 7.32 КоАП РФ, которое направили в УФАС.

Директору МУП «Детское питание» внесли представление об устранении нарушений.


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