Прокуратура нашла нарушения в работе МУП «Детское питание». Об этом сообщил
Проверка выявила нарушения, касающиеся несвоевременного размещения предусмотренной законом информации.
С 1 августа по 10 октября 2018 года по отдельным договорам на покупку продуктов, заключенным в августе, информацию в реестр договоров не напрвляли. Это нарушает требования пункта 19 статьи 4 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 7.32 КоАП РФ, которое направили в УФАС.
Директору МУП «Детское питание» внесли представление об устранении нарушений.