Касимовскую пенсионерку осудили за убийство соседа вилами. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
Инцидент
Последняя взяла на крыльце дома молоток, подошла к соседу и несколько раз ударила его по голове. Затем она ударила упавшего мужчину острой частью вил. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.
Она причина потерпевшему черепно-мозговую травму и многоскольчатые, вдавленные переломы костей черепа с ушибом и разрушением вещества головного мозга. От полученных повреждений он скончался на месте.
Суд приговорил пенсионерку к восьми с половиной годам колонии общего режима.