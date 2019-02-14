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17:53, 14 февраля 2019 675
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Касимовскую пенсионерку осудили за убийство соседа вилами

Касимовскую пенсионерку осудили за убийство соседа вилами

Касимовскую пенсионерку осудили за убийство соседа вилами. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 29 июня 2018 года. Жительница Касимовского района распивала спиртное с соседом во дворе своего дома в деревне Бреево. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина ударил женщину.

Последняя взяла на крыльце дома молоток, подошла к соседу и несколько раз ударила его по голове. Затем она ударила упавшего мужчину острой частью вил. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.

Она причина потерпевшему черепно-мозговую травму и многоскольчатые, вдавленные переломы костей черепа с ушибом и разрушением вещества головного мозга. От полученных повреждений он скончался на месте.

Суд приговорил пенсионерку к восьми с половиной годам колонии общего режима.


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