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8:24, 14 февраля 2019 574
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Американские сенаторы подготовили законопроект с новыми санкциями против России

Американские сенаторы подготовили законопроект с новыми санкциями против России

Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против России в связи с вмешательством Москвы в выборы президента США и ситуацией на Украине. Об этом передает Reuters со ссылкой на законопроект.

Документ представят в четверг, 14 февраля.

Законопроект планировали принять еще в прошлом году. В новой версии предложили ввести ограничения для инвесторов с российским госдолгом, а также санкции против российских энергетических компаний и банков.

Помимо этого, предлагается ввести санкции против российских проектов по добыче сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России и лиц, связанных с президентом Владимиром Путиным.

Законопроект рассмотрит конгресс США.


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