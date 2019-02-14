Американские сенаторы подготовили законопроект с новыми санкциями против России

Американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против России в связи с вмешательством Москвы в выборы президента США и ситуацией на Украине. Об этом передает
Документ представят в четверг, 14 февраля.
Законопроект планировали принять еще в прошлом году. В новой версии предложили ввести ограничения для инвесторов с российским госдолгом, а также санкции против российских энергетических компаний и банков.
Помимо этого, предлагается ввести санкции против российских проектов по добыче сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России и лиц, связанных с президентом Владимиром Путиным.
Законопроект рассмотрит конгресс США.